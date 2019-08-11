2019-08-11T09:33:53+03:00
Происшествия

В Башкирии за сутки в авариях погибли пять человек

Различные травмы получили двадцать человек
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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За минувшие сутки на дорогах Башкирии погибли пять человек и еще 20 получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

Так, в Зианчуринском районе на четвертом километре дороги Абзаново-Мухамедьяново 22-летний Житель Сургута за рулем «Skoda Octavia» насмерть сбил 17-летнюю девушку. По словам водителя, она внезапно выскочила на дорогу.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Альшеевском районе Башкирии. По данным пресс-службы Госавтоинспекции в 21:30 на шестом километре дороги Гайниямак-Тукмакбаш 39-летний местных житель за рулем ВАЗ-2110 не справился с управлением и вылетел в кювет. От полученных травм он скончался на месте аварии. Трое его пассажиров получили различные травмы.

В Кугарчинском районе республики также перевернулся автомобилист. 57-летний водитель «Лады Гранты» вылетел с дороги на 38 километре дороги Смаково – Воскресенское. В результате ДТП погиб его пассажир, 34-летний житель Мелеуза. Водителя и еще одно пассажира доставили в больницу.

В Куюргазинском районе Башкирии на 264 км автодороги Уфа-Оренбург произошло лобовое столкновение, в котором погиб 34-летний водитель ВАЗ-2114. Легковушка столкнулась с грузовой «Газелью», за рулем которой находился 23-летний житель Уфы.

Всего за сутки сотрудники ГИБДД задержали 70 нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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