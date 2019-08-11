2019-08-11T08:38:12+03:00
Общество

Власти Уфы и Башкирии поздравили мусульман с праздником Курба-байрам

Верующие отмечают один из самых почитаемых праздников в исламе
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Сегодня, 11 августа, мусульмане республики отмечают один из самых почитаемых праздников в исламе – Курбан-байрам. Верующих поздравили мэр Уфы Ульфат Мустафин и врио главы Башкирии Радий Хабиров.

- Пусть Курбан-байрам принесет в каждую семью тепло и мир! Желаю доброго здоровья, успехов и всего самого наилучшего! – написал в соцсетях Ульфат Мустафин.

В свою очередь, Радий Хабиров через пресс-службу главы Башкирии также обратился к верующим.

- Пусть Курбан-байрам будет светлым, щедрым и радостным, а наши добрые дела послужат укреплению межконфессионального согласия и духовного родства народов края, - заявил руководитель региона.

«Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям первых лиц Уфы и Башкирии. С праздником! орбан байрамы мен н!

ИСТОЧНИК KP.RU

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