Власти Уфы и Башкирии поздравили мусульман с праздником Курба-байрам

СЕГОДНЯ 08:38 2019-08-11T08:38:12+03:00

Верующие отмечают один из самых почитаемых праздников в исламе

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 августа, мусульмане республики отмечают один из самых почитаемых праздников в исламе – Курбан-байрам. Верующих поздравили мэр Уфы Ульфат Мустафин и врио главы Башкирии Радий Хабиров.

- Пусть Курбан-байрам принесет в каждую семью тепло и мир! Желаю доброго здоровья, успехов и всего самого наилучшего! – написал в соцсетях Ульфат Мустафин.

В свою очередь, Радий Хабиров через пресс-службу главы Башкирии также обратился к верующим.

- Пусть Курбан-байрам будет светлым, щедрым и радостным, а наши добрые дела послужат укреплению межконфессионального согласия и духовного родства народов края, - заявил руководитель региона.

«Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям первых лиц Уфы и Башкирии. С праздником! орбан байрамы мен н!

ИСТОЧНИК KP.RU