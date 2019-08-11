«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в матче предсезонного турнира в Казахстане
В минувшую субботу, 10 августа, уфимский «Салават Юлаев» сыграл третий матч на предсезонном турнире Кубок Президента Казахстана. Соперниками дружины Николая Цулыгина стали хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика». Основное и дополнительно время матча завершилось в ничью – 1:1.
Счет в игре открыли татарские хоккеисты – на пятой минуте гол забил Булат Шафигуллин. В самом начале второй двадцатиминутки новичок юлаевцев Никита Сошников сравнял счет – 1:1. После этого с игры никто так и не забил.
В серии буллитов сильнее оказался «Салават Юлаев» - победный бросок на счету Родиона Амирова. Итог – победа уфимцев со счетом 2:1.
ИСТОЧНИК KP.RU