2019-08-11T07:24:53+03:00
Здоровье

В Башкирии четверо ВИЧ-инфицированных матерей отказались от младенцев

Всего в прошлом году на свет появились сотни детей от зараженных матерей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег РукавицынФото: Олег РукавицынФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В прошлом году в Башкирии выявили 2782 человека с ВИЧ-инфекцией, в том числе 47 несовершенных, сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на Минздрав России.

Как оказалось, в 2018 году показатель зараженности ВИЧ-инфекцией составил 65,5 человек на 100 тысяч населения. Число впервые выявленных пациентов по сравнению с 2017 годом выросло на 46 человек.

По данным UfaTime.ru в прошлом году на свет появились 414 детей от матерей с ВИЧ-инфекцией. Двое из них родились мертвыми. От четырех из них матери отказались, отмечает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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