2019-08-10T20:07:09+03:00
Общество

Радий Хабиров рассказал об операции спецназа в Башкирии

Силовики поймали жуликов, добывающих плитняк
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров рассказал об операции спецназа в Белорецком районе БашкирииРадий Хабиров рассказал об операции спецназа в Белорецком районе Башкирии
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Радий Хабиров рассказал о спецоперации, направленной на поимку черных копателей, незаконно добывающих плитняк.

Напомним, что врио главы республики еще в ноябре 2018 года начал возмущаться тому, как в районе башкирского Зауралья добывают полезные ископаемые. Дошло до того, что власти республики на некоторое время перестали выдавать лицензии на добычу ресурсов.

Сегодня Хабиров поделился снимками, которые сделали во время облавы на жуликов в Белорецком районе республики.

- Была настоящая спецоперация с участием нескольких подразделений силовых структур, съемками с дронов и спецназом в финале, - подписал он снимки.

По словам врио, нелегалы получают документы на геологическую разведку, и, прикрываясь этими бумагами, начинают полноценную деятельность по добыче материалов. Также Хабиров попросил жителей республики рассказывать о случаях незаконной добычи ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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