2019-08-10T18:39:55+03:00
Происшествия

Житель Башкирии устроил ДТП, в котором погибла супружеская пара

Мужчина вылетел на встречную полосу
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Житель Башкирии устроил ДТП, в котором погибла супружеская параЖитель Башкирии устроил ДТП, в котором погибла супружеская пара
Изменить размер текста:

Жителя Башкирии осудили на три года за совершение ДТП, в котором погибла супружеская чета.

По данным прокуратуры республики, смертельная авария произошла в Мелеузовском районе Башкирии. 35-летний водитель «Chevrolet Aveo» в запрещенном для этого месте выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2107 в салоне которого находилась супружеская пара. К сожалению, водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте.

В суде виновник ДТП раскаялся и признал свою вину. Фемида назначила ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Также его обязали выплатить дочери погибших более одного миллиона рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимку вытащили из кухонного блендера
В Башкирии загорелась столовая в детском лагере
Погода в Башкирии в воскресенье, 11 августа
В Башкирии легковушка слетела с трассы, водитель погиб
Многодетные семьи из Башкирии могут получить выплату от республики
В Башкирии столкнулись «Лада» и грузовик с дынями, есть погибший
Башкирия закупит автобусов на 286 млн рублей
Жительница Башкирии погибла на трамвайных путях
На выходных в Башкирию вернется лето
За полгода в экономику Башкирии вложили 106 млрд рублей
Житель Башкирии из ревности жестоко расправился с молодой матерью
Опасных пауков заметили еще в одном городе Башкирии
В Уфе коллекторы «терроризировали» детский сад
«Башавтотранс» обзавелся 110 новыми автобусами
В Башкирии на три месяца закрыли Subway
В Уфе в выходные пройдут массовые проверки водителей