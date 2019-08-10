Житель Башкирии устроил ДТП, в котором погибла супружеская пара

СЕГОДНЯ 18:39 2019-08-10T18:39:55+03:00

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Жителя Башкирии осудили на три года за совершение ДТП, в котором погибла супружеская чета.

По данным прокуратуры республики, смертельная авария произошла в Мелеузовском районе Башкирии. 35-летний водитель «Chevrolet Aveo» в запрещенном для этого месте выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2107 в салоне которого находилась супружеская пара. К сожалению, водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте.

В суде виновник ДТП раскаялся и признал свою вину. Фемида назначила ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Также его обязали выплатить дочери погибших более одного миллиона рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU