Погода в Башкирии в воскресенье, 11 августа
Жителей республики ждет теплый конец недели
В Башкирии ожидается теплая, но пасмурная погода
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В воскресенье, 11 августа, в Башкирии ожидается теплая погода.
Так, по данным Башгидромета, дневная температура воздуха по республике поднимется до +27 градусов. Ночью похолодает до 17 градусов. Погода будет теплая, но облачная – синоптики прогнозируют дожди, а в некоторых районах ожидаются грозы.
В Уфе будет чуть прохладнее. Днем температура воздуха поднимется до 24 градусов, а вечером и ночью похолодает до +18. Утром и вечером в башкирской столице ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый.
ИСТОЧНИК KP.RU