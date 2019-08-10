В Башкирии легковушка слетела с трассы, водитель погиб

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-10T14:45:18+03:00

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В Башкирии погиб 63-летний водитель ВАЗ-2110, который вылетел на автомобиле с трассы.

По данным ГИБДД республики, ДТП произошло на 28 километре дороги Стерлитамак-Раевский. 63-летний ехал по направлению в Стерлитамак, и по неизвестным пока причинам, вылетел с дороги в кювет. После этого автомобиль перевернулся. Пожилой водитель скончался на месте, а его пассажира с травмами госпитализировали в больницу.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зафиксировали 19 аварий, в которых погибли двое и еще 21 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU