В Башкирии столкнулись «Лада» и грузовик с дынями, есть погибший

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-10T12:25:45+03:00

По всей проезжей части разбросало дыни из кузова грузовика

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На трассе в Башкирии столкнулись «Лада» и «Газель», погиб водитель легковушки.

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, авария произошла утром 10 августа в Куюргазинском районе на 264 километре трассы Уфа-Оренбург. По неизвестным пока причинам на дороге столкнулись ВАЗ-2114 и «Газель», в кузове которой находились дыни.

Прибывшие на ДТП спасатели оказали первую помощь водителю грузовика. К сожалению, водитель легковушки погиб на месте. Сейчас автоинспекторы устанавливают, из-за чего могло произойти смертельное ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU