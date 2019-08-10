В Башкирии столкнулись «Лада» и грузовик с дынями, есть погибший
Авария произошла на трассе Уфа-Оренбург
По всей проезжей части разбросало дыни из кузова грузовика
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На трассе в Башкирии столкнулись «Лада» и «Газель», погиб водитель легковушки.
По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, авария произошла утром 10 августа в Куюргазинском районе на 264 километре трассы Уфа-Оренбург. По неизвестным пока причинам на дороге столкнулись ВАЗ-2114 и «Газель», в кузове которой находились дыни.
Прибывшие на ДТП спасатели оказали первую помощь водителю грузовика. К сожалению, водитель легковушки погиб на месте. Сейчас автоинспекторы устанавливают, из-за чего могло произойти смертельное ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU