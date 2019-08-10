2019-08-10T12:25:45+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись «Лада» и грузовик с дынями, есть погибший

Авария произошла на трассе Уфа-Оренбург
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
По всей проезжей части разбросало дыни из кузова грузовикаПо всей проезжей части разбросало дыни из кузова грузовика
Изменить размер текста:

На трассе в Башкирии столкнулись «Лада» и «Газель», погиб водитель легковушки.

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, авария произошла утром 10 августа в Куюргазинском районе на 264 километре трассы Уфа-Оренбург. По неизвестным пока причинам на дороге столкнулись ВАЗ-2114 и «Газель», в кузове которой находились дыни.

Прибывшие на ДТП спасатели оказали первую помощь водителю грузовика. К сожалению, водитель легковушки погиб на месте. Сейчас автоинспекторы устанавливают, из-за чего могло произойти смертельное ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24