Башкирия закупит автобусов на 286 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-10T11:31:33+03:00

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Власти Башкирии потратят на закупку 35 новых автобусов 286,2 миллиона рублей.

Тендер, в котором описаны подробные условия, появился на официальном сайте госзакупок. Согласно указанной информации, власти республики готовы потратить на обновление парка государственного перевозчика 286,2 миллиона рублей из бюджета региона. Указывается, что Башкирия готова приобрести 35 новых полунизкопольных автобусов большой вместимости.

Новые машины будут использовать дизельное топливо. Внутри салона должно быть установлено от 20 до 30 сидений, а также оборудован кондиционер. Поставщиков планируют определить до 21 августа. Срок поставки автобусов - 100 дней после заключения договора.

ИСТОЧНИК KP.RU