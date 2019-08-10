На выходных в Башкирию вернется лето

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-10T09:33:12+03:00

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На выходных 10 и 11 августа в Башкирию вернется теплая погода.

Так, уже сегодня, в субботу, средняя температура воздуха днем по республике поднимется до 25-27 градусов. В отдельных районах столбик термометра и вовсе подскочит до 32 градусов. Вечером и ночью похолодает до 17. Возможны небольшие дожди и грозы.

В воскресенье будет немного прохладнее. Днем потеплеет до 23 градусов, а ночью столбик термометра опустится до 16 градусов выше нулевой отметки. Небо будет затянуто облаками – возможны дожди с грозами.

ИСТОЧНИК KP.RU