На выходных в Башкирию вернется лето
Температура воздуха поднимется до +32 градусов
На этих выходных жителей республики ждет теплая погода
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На выходных 10 и 11 августа в Башкирию вернется теплая погода.
Так, уже сегодня, в субботу, средняя температура воздуха днем по республике поднимется до 25-27 градусов. В отдельных районах столбик термометра и вовсе подскочит до 32 градусов. Вечером и ночью похолодает до 17. Возможны небольшие дожди и грозы.
В воскресенье будет немного прохладнее. Днем потеплеет до 23 градусов, а ночью столбик термометра опустится до 16 градусов выше нулевой отметки. Небо будет затянуто облаками – возможны дожди с грозами.
ИСТОЧНИК KP.RU