Житель Башкирии из ревности жестоко расправился с молодой матерью
Случай произошел в Стерлитамаке
Житель Башкирии из ревности убил свою подругу
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35-летний житель Стерлитамака жестоко убил подругу ковшом.
Известно, что случай произошел на территории одного из садовых участков под Стерлитамаком. 35-летний мужчина отдыхал вместе со своей подругой на ее даче. В один момент мужчина начал обвинять женщину в измене. После этого он схватил ковш, который лежал на кухне, и начал избивать несчастную. К сожалению, прибывшие на место медики не смогли ее спасти. Информация о случившемся появилась в одной из городских групп в социальной сети.
Примечательно, что погибшая знала своего убийцу с детства. У женщины маленькая дочь.
ИСТОЧНИК KP.RU