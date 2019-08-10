Житель Башкирии из ревности жестоко расправился с молодой матерью

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-10T08:48:31+03:00

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35-летний житель Стерлитамака жестоко убил подругу ковшом.

Известно, что случай произошел на территории одного из садовых участков под Стерлитамаком. 35-летний мужчина отдыхал вместе со своей подругой на ее даче. В один момент мужчина начал обвинять женщину в измене. После этого он схватил ковш, который лежал на кухне, и начал избивать несчастную. К сожалению, прибывшие на место медики не смогли ее спасти. Информация о случившемся появилась в одной из городских групп в социальной сети.

Примечательно, что погибшая знала своего убийцу с детства. У женщины маленькая дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU