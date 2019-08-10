Опасных пауков заметили еще в одном городе Башкирии

СЕГОДНЯ 07:43 2019-08-10T07:47:10+03:00

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Жители Туймазов обеспокоены появлением в своем городе желтого паука сак.

Фотографию 7 августа выложила в соцсети одна из местных жительниц. Незваного гостя она сфотографировала дома. К счастью, арахнид не успел покусать никого из представителей семьи. Позже в сети появилось еще одно сообщение от жителя города, который заметил паука. Он церемониться с опасным арахнойдом не стал, и отравил его средством против насекомых.

Напомним, что подобные пауки беспокоят жителей Башкирии все лето 2019 года. В конце июня желтого сака заметили в поселках под Уфой. Позже пауки стали появляться и в других районах республики. Арахнологи полагают, что появление незваных гостей связано с жаркой погодой, которая стояла в Башкирии в июле. Укус такого паука весьма болезненный, но не смертельный, если, конечно, у вас нет аллергии. Первые признаки укуса желтого сака – резкая боль, головокружение, тошнота и отеки.

ИСТОЧНИК KP.RU