2019-08-09T17:24:37+03:00
Общество

В Башкирии пропала 62-летняя Тамара Дронь

Жительницу Баймака ищут с 6 августа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По данным волонтеров, женщина нуждается в медпомощиПо данным волонтеров, женщина нуждается в медпомощи
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В Башкирии разыскивают 62-летнюю жительницу города Баймак Тамару Дронь (Патраеву). Пожилая женщина вышла из дома 6 августа, и с тех пор её никто не видел. К поискам Тамары подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Активисты распространяют ориентировку в соцсетях и собирают добровольцев на поиски. Они сообщили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост – 154 см, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза. Была одета в светлую ветровку и светлые мокасины.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Тамары Дронь, просят позвонить по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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