Жертвами клещей в Башкирии стали 8 тысяч человек

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-09T16:35:21+03:00

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В Башкирии по состоянию на 8 августа 8 тысяч 732 человека обратились в медучреждения в связи с присасыванием клещей. Статистику привел региональный Роспотребнадзор. По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года жертвами клещей стали 8 тысяч 843 человека. Только с 1 по 8 августа зафиксировано 162 пострадавших от паразитов.

Акаррицидная обработка (комплекс мер по уничтожению клещей) проведена на площади в 4 тысячи гектаров. В Уфе обработано 1356,9 гектаров. Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией.

– В «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и его филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого энцефалита и боррелиями, – отметили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU