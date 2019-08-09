2019-08-09T16:35:21+03:00
Общество

Жертвами клещей в Башкирии стали 8 тысяч человек

Статистику обнародовал Роспотребнадзор
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За неделю 162 человека пострадали от клещейЗа неделю 162 человека пострадали от клещейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Башкирии по состоянию на 8 августа 8 тысяч 732 человека обратились в медучреждения в связи с присасыванием клещей. Статистику привел региональный Роспотребнадзор. По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года жертвами клещей стали 8 тысяч 843 человека. Только с 1 по 8 августа зафиксировано 162 пострадавших от паразитов.

Акаррицидная обработка (комплекс мер по уничтожению клещей) проведена на площади в 4 тысячи гектаров. В Уфе обработано 1356,9 гектаров. Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией.

– В «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и его филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого энцефалита и боррелиями, – отметили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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