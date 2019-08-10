За полгода в экономику Башкирии вложили 106 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-10T09:10:03+03:00

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В экономику Башкирии за первое полугодие вложено 106 млрд рублей – инвестиции выросли на 13,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал Радий Хабиров на прошедшем сегодня заседании Инвестиционного совета региона. В обсуждении бизнес-климата республики участвовали члены правительства, представители институтов и деловых кругов.

Большую часть инвестиций – 70% – сформировали крупные и средние предприятия. Оставшиеся 30% приходятся на представителей малого бизнеса. За первые шесть месяцев в Башкирии зарегистрировано 4 тысячи новых субъектов предпринимательства – теперь их общие число достигло 131 тысячи. «Это свидетельствует о нормализации делового климата и уверенности в перспективах дальнейшего развития своего дела», – отмечается в пресс-службе руководителя региона.

ИСТОЧНИК KP.RU