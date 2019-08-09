На берегу реки в Башкирии обнаружили человеческую ногу в кроссовке

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-09T15:52:03+03:00

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В Благовещенском районе днем 8 августа местные жители сделали страшную находку. Прогуливаясь по берегу реки Белой в 4 километрах от поселка Тугай, они наткнулись на скелетированные останки человеческой ноги, обутой в кроссовок.

Приехавшие на место криминалисты выяснили, что давность останков около одного года. С место происшествия изъяли кости и кроссовок черного цвета 45 размера. Правоохранителям предстоит выяснить, кому принадлежали останки и сопоставить данные с базой без вести пропавших.

Напомним, в начале прошлого месяца жители Башкирии с пугающей периодичностью находили оторванные ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU