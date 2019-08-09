В Башкирии на три месяца закрыли Subway

СЕГОДНЯ 18:24 2019-08-09T18:24:10+03:00

Несколько человек оказались в больнице – в готовой продукции была обнаружена кишечная палочка

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В городе Салават закрыли ресторан Subway. Там отравилось три человека.

В местный Роспотребнадзор обратились представители городской больницы. Медики сообщили о трех случаях заболевания пищевой токсикоинфекцией после употребления пищи в ресторане Subway на улице Ленина, 16/10. Специалисты территориального отдела провели эпидемиологическое расследование.

Эксперты выявили ряд нарушений санитарных требований. В пробах готовой продукции были обнаружены кишечные палочки. Сырье и готовая продукция совместно хранились в одной холодильной камере. Не соблюдались правила маркировки. Мытье овощей, посуды и рук персонала происходило в одной раковине. Работники пользовались туалетом для посетителей, не снимая спецодежды. Те, кто занимался непосредственно готовкой, самостоятельно убирали туалет. И это, по данным Роспотребнадзора, не полный список нарушений.

По совокупности нарушений Салаватский городской суд привлек ресторан к административной ответственности и приостановил его деятельность на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU