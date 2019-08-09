2019-08-09T18:24:10+03:00
Общество

В Башкирии на три месяца закрыли Subway

Несколько человек оказались в больнице – в готовой продукции была обнаружена кишечная палочка
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Ресторан закрыли на 90 днейРесторан закрыли на 90 днейФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В городе Салават закрыли ресторан Subway. Там отравилось три человека.

В местный Роспотребнадзор обратились представители городской больницы. Медики сообщили о трех случаях заболевания пищевой токсикоинфекцией после употребления пищи в ресторане Subway на улице Ленина, 16/10. Специалисты территориального отдела провели эпидемиологическое расследование.

Эксперты выявили ряд нарушений санитарных требований. В пробах готовой продукции были обнаружены кишечные палочки. Сырье и готовая продукция совместно хранились в одной холодильной камере. Не соблюдались правила маркировки. Мытье овощей, посуды и рук персонала происходило в одной раковине. Работники пользовались туалетом для посетителей, не снимая спецодежды. Те, кто занимался непосредственно готовкой, самостоятельно убирали туалет. И это, по данным Роспотребнадзора, не полный список нарушений.

По совокупности нарушений Салаватский городской суд привлек ресторан к административной ответственности и приостановил его деятельность на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Башавтотранс» обзавелся 110 новыми автобусами
В Уфе в выходные пройдут массовые проверки водителей
В Башкирии пропала 62-летняя Тамара Дронь
Жертвами клещей в Башкирии стали 8 тысяч человек
На берегу реки в Башкирии обнаружили человеческую ногу в кроссовке
Жительница Башкирии пыталась пронести в колонию гашиш
В Башкирии построят дорогу за 180 млн рублей
В Уфе у бабушки, которая от голода ела одуванчики, отобрали пенсию
В Уфе под колеса легковушки попал подросток
Информация для жителей, перешедших на прямые договоры с БашРТС
В Башкирии заступившегося за знакомого мужчину забили до смерти
В Башкирии прекращены поиски 70-летнего Николая Балабы
В Башкирии загорелся жилой дом – пострадал 5-летний ребенок
ГК «Первый Трест» поздравляет всех с Днём строителя
Невзоров назвал Уфу претендентом на звание «столицы изнасилований»
В Башкирии на три года посадили водителя, погубившего пожилую пару
В Уфе открыли Тимашевский путепровод за 1 млрд рублей
В Башкирии для повышения рождаемости оплодотворят две тысячи женщин
В Уфе водитель попал в ДТП, пропуская пешеходов
В Башкортостане в честь Курбан-Байрам-2019 во всех гипермаркетах «Лента» скидки до 48%
В Башкирии у полиграфолога из машины украли портфель с миллионом рублей
Четыре самолета не смогли приземлиться в уфимском аэропорту