В Башкирии на три месяца закрыли Subway
В городе Салават закрыли ресторан Subway. Там отравилось три человека.
В местный Роспотребнадзор обратились представители городской больницы. Медики сообщили о трех случаях заболевания пищевой токсикоинфекцией после употребления пищи в ресторане Subway на улице Ленина, 16/10. Специалисты территориального отдела провели эпидемиологическое расследование.
Эксперты выявили ряд нарушений санитарных требований. В пробах готовой продукции были обнаружены кишечные палочки. Сырье и готовая продукция совместно хранились в одной холодильной камере. Не соблюдались правила маркировки. Мытье овощей, посуды и рук персонала происходило в одной раковине. Работники пользовались туалетом для посетителей, не снимая спецодежды. Те, кто занимался непосредственно готовкой, самостоятельно убирали туалет. И это, по данным Роспотребнадзора, не полный список нарушений.
По совокупности нарушений Салаватский городской суд привлек ресторан к административной ответственности и приостановил его деятельность на 90 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU