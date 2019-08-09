2019-08-09T15:11:13+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии пыталась пронести в колонию гашиш

Сотрудники правопорядка обнаружили подозрительный сверток
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Экспертиза показала, что в свертке находился гашишЭкспертиза показала, что в свертке находился гашиш
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В пресс-службе республиканской службы исполнения наказаний рассказали о попытке передачи наркотиков в колонию. Сотрудники ведомства обнаружили в комнате ожидания исправительного учреждения в Мелеузе подозрительный сверток, который был обмотан скотчем. Внутри оказалось вещество растительного происхождения.

Полицейские провели экспертизу и выяснили, что в свертке находился гашиш. Общая масса наркотического средства превысила 71 грамм. По данному факту задержали некую «гражданку М». Женщина, по предварительным данным, пыталась передать наркотик заключенному. Она дала признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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