В Башкирии построят дорогу за 180 млн рублей
Строительство в Абзелиловском районе должно завершиться к октябрю 2021 года
Ширина дороги составит шесть метров
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В Абзелиловском районе Башкирии построят дорогу Давлетово-Альмухаметово-Объездная вокруг Магнитогорска. Аукцион по отбору подрядчика уже организован. Начальная стоимость госконстракта – 179 млн рублей. Электронные аукцион пройдет 21 августа. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.
Деньги на строительство будут выделены из республиканского бюджета. Длина дороги составит 2 км 278 метров, а ширина – шесть метров. Пропускная способность – 245 автомобилей в сутки. Работы должны завершиться к октябрю 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU