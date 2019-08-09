2019-08-09T14:39:28+03:00
Общество

В Башкирии построят дорогу за 180 млн рублей

Строительство в Абзелиловском районе должно завершиться к октябрю 2021 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ширина дороги составит шесть метровШирина дороги составит шесть метров
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В Абзелиловском районе Башкирии построят дорогу Давлетово-Альмухаметово-Объездная вокруг Магнитогорска. Аукцион по отбору подрядчика уже организован. Начальная стоимость госконстракта – 179 млн рублей. Электронные аукцион пройдет 21 августа. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Деньги на строительство будут выделены из республиканского бюджета. Длина дороги составит 2 км 278 метров, а ширина – шесть метров. Пропускная способность – 245 автомобилей в сутки. Работы должны завершиться к октябрю 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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