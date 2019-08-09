2019-08-09T18:08:12+03:00
Авто

В Уфе в выходные пройдут массовые проверки водителей

Только за минувшие сутки сотрудники ГИБДД пресекли 62 нарушения ПДД
Эльвина АПАРИНА
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9 августа в Уфе ранним утром прошли массовые проверки водителей. По данным отдела ГИБДД по Уфе, сотрудники дорожной полиции пресекли 62 нарушения правил дорожного движения.

Водители были привлечены к административной ответственности за нарушения: 12- не пристегнутый ремень безопасности, 2 детей не были пристегнуты в соответствии с Правилами, 6-отсутвовалии обязательного страхового полиса транспортного средства, 10- вписанных в страховой полис водителей, 11- не имели при себе документов на право управления транспортным средством.

В предстоящие трехдневные выходные массовые проверки продолжатся. Особое внимание уделят водителям, которые любят выпить за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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