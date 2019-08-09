В Уфе под колеса легковушки попал подросток

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-09T13:35:18+03:00

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Накануне вечером в Уфе был зафиксирован наезд на несовершеннолетнего пешехода. В столичной госавтоиснпекции сообщили, что инцидент произошел напротив дома №6 по улице Юрия Гагарина.

30-летний водитель за рулем «Шевроле Круз» при совершении поворота сбил 14-летнего велосипедиста. Школьник пересекал проезжую часть по велодорожке. В результате наезда подросток с различными травмами был доставлен в больницу.

Напомним, на днях 3-летний ребенок попал под колеса машины собственной матери. Женщина забыла поставить авто на ручник.

ИСТОЧНИК KP.RU