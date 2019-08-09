В Уфе под колеса легковушки попал подросток
Школьник пересекал проезжую часть по велодорожке
ГИБДД по Уфе
Изменить размер текста:
Накануне вечером в Уфе был зафиксирован наезд на несовершеннолетнего пешехода. В столичной госавтоиснпекции сообщили, что инцидент произошел напротив дома №6 по улице Юрия Гагарина.
30-летний водитель за рулем «Шевроле Круз» при совершении поворота сбил 14-летнего велосипедиста. Школьник пересекал проезжую часть по велодорожке. В результате наезда подросток с различными травмами был доставлен в больницу.
Напомним, на днях 3-летний ребенок попал под колеса машины собственной матери. Женщина забыла поставить авто на ручник.
ИСТОЧНИК KP.RU