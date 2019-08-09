В Башкирии заступившегося за знакомого мужчину забили до смерти

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-09T12:52:51+03:00

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В Нуримановском районе местного жителя обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Трагический инцидент произошел в селе Павловка.

По версии следствия, 17 июня текущего года 62-летний потерпевший находился в гостях у знакомого. Там также был 41-летний квартирант и еще трое мужчин. После ухода последних между хозяином квартиры и нанимателем вспыхнула ссора, в ходе которой квартирант начал избивать оппонента. Потерпевший попытался вступиться за знакомого, но обезумевший мужчина забил его до смерти, нанеся множество ударов ногами и руками в грудь.

Сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию на следующий день. Следователи и криминалисты допросили круг знакомых погибшего, провели следственные мероприятия и вышли на подозреваемого. Тот свою вину не признал. По его версии, он случайно наступил на потерпевшего. Однако экспертиза показала, что получить смертельные повреждения в принципе невозможно. В настоящий момент мужчина находится под стражей. Региональный Следком возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU