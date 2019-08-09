«Башавтотранс» обзавелся 110 новыми автобусами

СЕГОДНЯ 18:57 2019-08-09T18:57:45+03:00

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«Башавтотранс» получил 110 новых автобусов для пригородных и междугородних маршрутов. Транспортные средства будут распределены по нескольким населенным пунктам республики. Сегодня ключи от пассажирских машин вручил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Микроавтоубсы Ford Transit разъедутся по филиалам госперевозчика в Баймаке, Белебее, Бирске, Дюртюлях, Красноусольском, Мелеузе, Месягутове, Октябрьском, Туймазах, Салавате, Сибае и Учалах. К 1 сентября все муниципальные районы будут иметь транспортное сообщение с Уфой.

–У такого большого региона, как Башкортостан, обязательно должна быть государственная транспортная компания. Хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия для сохранения и развития «Башавтотранса», – отметил Радий Хабиров в приветственном слове. – Хочется, чтобы наши перевозчики были внимательными к людям, чтобы у них были хорошие автобусы и удобные сервисы.

ИСТОЧНИК KP.RU