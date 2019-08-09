2019-08-09T18:57:45+03:00
Общество

«Башавтотранс» обзавелся 110 новыми автобусами

Их распределят по 12 филиалам госперевозчика
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
Изменить размер текста:

«Башавтотранс» получил 110 новых автобусов для пригородных и междугородних маршрутов. Транспортные средства будут распределены по нескольким населенным пунктам республики. Сегодня ключи от пассажирских машин вручил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Микроавтоубсы Ford Transit разъедутся по филиалам госперевозчика в Баймаке, Белебее, Бирске, Дюртюлях, Красноусольском, Мелеузе, Месягутове, Октябрьском, Туймазах, Салавате, Сибае и Учалах. К 1 сентября все муниципальные районы будут иметь транспортное сообщение с Уфой.

–У такого большого региона, как Башкортостан, обязательно должна быть государственная транспортная компания. Хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия для сохранения и развития «Башавтотранса», – отметил Радий Хабиров в приветственном слове. – Хочется, чтобы наши перевозчики были внимательными к людям, чтобы у них были хорошие автобусы и удобные сервисы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии на три месяца закрыли Subway
В Уфе в выходные пройдут массовые проверки водителей
В Башкирии пропала 62-летняя Тамара Дронь
Жертвами клещей в Башкирии стали 8 тысяч человек
На берегу реки в Башкирии обнаружили человеческую ногу в кроссовке
Жительница Башкирии пыталась пронести в колонию гашиш
В Башкирии построят дорогу за 180 млн рублей
В Уфе у бабушки, которая от голода ела одуванчики, отобрали пенсию
В Уфе под колеса легковушки попал подросток
Информация для жителей, перешедших на прямые договоры с БашРТС
В Башкирии заступившегося за знакомого мужчину забили до смерти
В Башкирии прекращены поиски 70-летнего Николая Балабы
В Башкирии загорелся жилой дом – пострадал 5-летний ребенок
ГК «Первый Трест» поздравляет всех с Днём строителя
Невзоров назвал Уфу претендентом на звание «столицы изнасилований»
В Башкирии на три года посадили водителя, погубившего пожилую пару
В Уфе открыли Тимашевский путепровод за 1 млрд рублей
В Башкирии для повышения рождаемости оплодотворят две тысячи женщин
В Уфе водитель попал в ДТП, пропуская пешеходов
В Башкортостане в честь Курбан-Байрам-2019 во всех гипермаркетах «Лента» скидки до 48%
В Башкирии у полиграфолога из машины украли портфель с миллионом рублей
Четыре самолета не смогли приземлиться в уфимском аэропорту