2019-08-09T12:07:31+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 70-летнего Николая Балабы

Пенсионер не давал о себе знать с 30 июля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Мужчина вернулся домойМужчина вернулся домой
Изменить размер текста:

В Башкирии объявили о прекращении поисков 70-летнего Николая Балабы. Напомним, пенсионер 30 июля ушел из дома в селе Осиновка Бирского района и не вернулся.

На следующий день нуждающегося в медицинской помощи пожилого мужчину уже разыскивали волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они распространили ориентировки по всем социальным сетям и прочесали окрестности села.

Активисты сообщили, что Николая спустя 10 дней нашли живым. С ним все в порядке. Где и при каких обстоятельствах был обнаружен пенсионер, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Башкирии пыталась пронести в колонию гашиш
В Башкирии построят дорогу за 180 млн рублей
В Уфе у бабушки, которая от голода ела одуванчики, отобрали пенсию
В Уфе под колеса легковушки попал подросток
Информация для жителей, перешедших на прямые договоры с БашРТС
В Башкирии заступившегося за знакомого мужчину забили до смерти
В Башкирии загорелся жилой дом – пострадал 5-летний ребенок
ГК «Первый Трест» поздравляет всех с Днём строителя
Невзоров назвал Уфу претендентом на звание «столицы изнасилований»
В Башкирии на три года посадили водителя, погубившего пожилую пару
В Уфе открыли Тимашевский путепровод за 1 млрд рублей
В Башкирии для повышения рождаемости оплодотворят две тысячи женщин
В Уфе водитель попал в ДТП, пропуская пешеходов
В Башкортостане в честь Курбан-Байрам-2019 во всех гипермаркетах «Лента» скидки до 48%
В Башкирии у полиграфолога из машины украли портфель с миллионом рублей
Четыре самолета не смогли приземлиться в уфимском аэропорту