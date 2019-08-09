В Башкирии прекращены поиски 70-летнего Николая Балабы
Пенсионер не давал о себе знать с 30 июля
Мужчина вернулся домой
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В Башкирии объявили о прекращении поисков 70-летнего Николая Балабы. Напомним, пенсионер 30 июля ушел из дома в селе Осиновка Бирского района и не вернулся.
На следующий день нуждающегося в медицинской помощи пожилого мужчину уже разыскивали волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они распространили ориентировки по всем социальным сетям и прочесали окрестности села.
Активисты сообщили, что Николая спустя 10 дней нашли живым. С ним все в порядке. Где и при каких обстоятельствах был обнаружен пенсионер, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU