В Башкирии загорелся жилой дом – пострадал 5-летний ребенок

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-09T11:19:59+03:00

Всего в здании находилось пять человек

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 8 августа, загорелся жилой дом. Огнем было охвачено двухэтажное здание на улице Мира. Информация на пульт диспетчера МЧС поступила в 19:06. На место были направлены пожарные, медики, полицейские, а также сотрудники казовой службы и электросетей.

По прибытии на место спасатели установили, что трехквартирный дом горит открытым пламенем. Пришлось привлекать дополнительные силы и средства МЧС. В 19:30 пожар был успешно локализован. Открытое горение удалось подавить спустя десять минут. Всего в здании находились пять человек – все были эвакуированы. В результате пожара пострадала 56-летняя женщина и 5-летний ребенок. Погорельцев разместили в гостинице «Бирск».

В причинах и обстоятельствах инцидента разберется дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU