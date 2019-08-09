2019-08-09T10:43:32+03:00
Общество

Невзоров назвал Уфу претендентом на звание «столицы изнасилований»

Публицист упомянул два громких случая
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: скринот видео "Невзоровских сред"Фото: скринот видео "Невзоровских сред"
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Известный публицист Александр Невзоров назвал Уфу претендентом на звание столицы изнасилований. Он заявил об этом в программе «Невзоровские среды» на радиостанции «Эхо Москвы». Журналист упомянул два громких случая, который имеют отношение к преступлениям на сексуальной почве.

– Вот у нас, например, Уфа. Они претендует как бы на гордое название столицы изнасилований. Ну, после того, как там несколько больших милицейских чиновников долго, коряво, неумело насиловали свою милиционершу, – сказал Невзоров.

Публицист имеет в виду громкую историю с изнасилованием 23-летней дознавательницы Уфимского районного отдела полиции. По словам девушки, трое начальников напоили её и надругались. Напомним, на днях очередной раз перенесли заседание по этому делу из-за неявки потерпевшей.

Второй случай, который вспомнил Невзоров, – надругательство над собакой. Неизвестный изнасиловал пса до смерти. Журналист назвал животное «жертвой уфимской похоти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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