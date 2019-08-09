В Башкирии на три года посадили водителя, погубившего пожилую пару

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-09T10:10:03+03:00

Пенсионер погиб на месте. Его супруга скончалась в больнице

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Суд в Мелеузе вынес приговор в отношении 45-летнего местного жителя, по вине которого погибла пожилая супружеская пара. Его судили за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Трагедия произошла в мае текущего года под Мелеузом. Обвиняемый на «Шевроле Авео», грубо нарушая правила дорожного движения, выехал на встречку, где столкнулся с «семеркой». В отечественной машине находилась пожилая супружеская пара. Мужчина погиб на месте, а его жена – в больнице.

Свою вину подсудимый признал в полном объеме. Его приговорили к трем годам лишения свободы и обязали выплатить дочерям погибших моральную компенсация на общую сумму 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU