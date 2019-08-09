2019-08-09T09:42:55+03:00
Общество

В Уфе открыли Тимашевский путепровод за 1 млрд рублей

Строительство началось еще три года назад
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: glavarb.ruФото: glavarb.ru
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В Уфе сегодня утром, 9 августа, открыли движение по Тимашевскому путепроводу. Строительство началось еще в октябре 2016 года и было осложнено переносом большого количества коммуникаций. Протяженность объекта составила 1024 метра. Сюда входит сам путепровод длиной 161 метра и шириной 14,5 на три полосы движения, а также подходы к нему протяженностью 862 метра. Стоимость объекта составила около 1 млрд рублей.

На открытии присутствовал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

– Сегодня мы соединяем северную часть Уфы с Бирским трактом. До строительства этого путепровода люди здесь мучились, долгими часами ждали, когда можно будет проехать. Наконец-то мы его достроили. Это, скажем так, первая ласточка, – сказал руководитель региона.

Он также отметил, что Уфе нужно возводить очень много мостов и путепроводов, и напомнил о строительстве моста через Белую в створе улицы Воровского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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