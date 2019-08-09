В Башкортостане в честь Курбан-Байрам-2019 во всех гипермаркетах «Лента» скидки до 48%

СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-09T08:31:27+03:00

Акция, в том числе и на товары с маркировкой «Халяль», будет действовать с 9 по 18 августа.

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В честь праздника Курбан-Байрам-2019 во всех гипермаркетах «Лента» Башкортостана на продукцию от местных производителей с 9 по 18 августа будут действовать скидки до 48%.

Список товаров, участвующих в акции:

• Сыр Гауда «Мамадыш» 100 г – 39,99 руб. (скидка составила 36%)

• Творог «Халяль» 200 г - 59,99 руб. (скидка составила 25%)

• Колбаса вареная «Елецкая» «Халяль», 0,6 кг - 79,99 руб. (скидка составила 48%)

• Ветчина «Экстра» «Халяль», 0,7 кг - 199,99 руб. (скидка составила 20%)

• Пельмени «ДОБРЫНИН» Покровские 800 г - 184,99 руб. (скидка составила 30%)

• Куриная грудка «ТУРБАСЛИНСКИЙ БРОЙЛЕР», «Халяль», 1 кг - 159,99 руб. (скидка составила 24%)

• Цыпленок-бройлер «Пестречинка» «Халяль», 1 кг - 124,99 руб. (скидка составила 18%)

• Чак-чак «Продукты от Масловой», 300 г - 59,99 руб. (скидка составила 34%)

• Лепешка сырная, в ассортименте 100 г - 23,99 руб. (скидка составила 34%)

Сеть гипермаркетов «Лента» душевно поздравляет всех мусульман с праздником Курбан-Байрам и желает счастья, здоровья, благополучия и процветания!

Цены указаны с учетом скидки. Акция действует с 09.08.2019 г. по 18.08.2019 г. по карте постоянного покупателя Ленты. Расчет скидки производится от цены без карты постоянного покупателя. Подробности о каждой позиции товара и цене на нее можно узнать на стойке информации или по телефону центра информационной поддержки клиентов 8-800-700-41-11 (звонок по России бесплатный). Предложение действительно для городов: Уфа, Стерлитамак.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU