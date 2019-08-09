Четыре самолета не смогли приземлиться в уфимском аэропорту
Виной всему непредвиденные метеорологические условия
Остальные рейсы выполняются по расписаниюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Сразу четыре самолета не смогли совершить посадку в международном аэропорту «Уфа». Виной всему сильный туман, который образовался сегодня над городом. Воздушные судна из Москвы, Санкт-Петербурга и Стамбула приземлятся в соседних регионах.
– Метеоминимумы экипажей не позволили приземлиться в Уфе, в связи с этим воздушные суда были направлены на запасные аэродромы Екатеринбург и Казань, – цитирует пресс-службу уфимской воздушной гавани «Башинформ».
Аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме. Остальные самолеты приземлятся по расписанию.
ИСТОЧНИК KP.RU