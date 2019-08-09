2019-08-09T07:51:38+03:00
Общество

Четыре самолета не смогли приземлиться в уфимском аэропорту

Виной всему непредвиденные метеорологические условия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Остальные рейсы выполняются по расписаниюОстальные рейсы выполняются по расписаниюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу четыре самолета не смогли совершить посадку в международном аэропорту «Уфа». Виной всему сильный туман, который образовался сегодня над городом. Воздушные судна из Москвы, Санкт-Петербурга и Стамбула приземлятся в соседних регионах.

– Метеоминимумы экипажей не позволили приземлиться в Уфе, в связи с этим воздушные суда были направлены на запасные аэродромы Екатеринбург и Казань, – цитирует пресс-службу уфимской воздушной гавани «Башинформ».

Аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме. Остальные самолеты приземлятся по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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