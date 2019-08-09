В Башкирии у полиграфолога из машины украли портфель с миллионом рублей

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-09T08:19:41+03:00

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В селе Кармасан Уфимского района у полиграфолога гильдии адвокатов украли 1,2 млн рублей. Специалист, приехавший из Стерлитамака, оставил портфель с внушительной суммой в машине.

Как сообщает собственный источник "КП-Уфа" в правоохранительных органах, вечером 6 августа 36-летний потерпевший припарковал свой "Киа Рио" у дома по улице Российской. Утром следующего дня он, как ни в чем не бывало, вышел во двор и сел в автомобиль. Каково же было его удивление, когда в салоне легковушки не оказалось портфеля с миллионом рублей, который мужчина оставил накануне. И как будто денег вору было мало, он прихватил с собой еще и видеорегистратор.

Мужчина тот час же позвонил в полицию. Криминалисты провели экспертизу на месте происшествия. Они изъяли следы рук и обуви предполагаемого преступника. Каким способом вор пробрался в машину, пока остается загадкой. Следователи возбудили уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере".

ИСТОЧНИК KP.RU