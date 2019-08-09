Прокуратура оштрафовала организаторов квеста в Уфе

СЕГОДНЯ 07:27 2019-08-09T07:27:34+03:00

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Прокуратура Ленинского района Уфы проверила деятельность квест-комнат.

Оказалось, что организация «Лабиринт102» оборудовало в подвале 5-ти этажного дома комнаты, в которых проводились групповые приключенческие игры. В помещении отсутствовала обособленная вытяжная вентиляция, автоматическая пожарная сигнализация, не имелось плана эвакуации, а также эвакуационного выхода.

К тому же организаторы не обеспечили информационную безопасность детей, не достигших 18-летнего возраста.

Надзорное ведомство оштрафовало организаторов на 10 тысяч рублей.

- Также прокуратура внесла в адрес руководителя организации предостережение о недопустимости нарушений законодательства, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU