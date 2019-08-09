2019-08-09T07:27:34+03:00
Общество

Прокуратура оштрафовала организаторов квеста в Уфе

Квест-комнаты нарушали правила пожарной безопасности
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Прокуратура Ленинского района Уфы проверила деятельность квест-комнат.

Оказалось, что организация «Лабиринт102» оборудовало в подвале 5-ти этажного дома комнаты, в которых проводились групповые приключенческие игры. В помещении отсутствовала обособленная вытяжная вентиляция, автоматическая пожарная сигнализация, не имелось плана эвакуации, а также эвакуационного выхода.

К тому же организаторы не обеспечили информационную безопасность детей, не достигших 18-летнего возраста.

Надзорное ведомство оштрафовало организаторов на 10 тысяч рублей.

- Также прокуратура внесла в адрес руководителя организации предостережение о недопустимости нарушений законодательства, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24