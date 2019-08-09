2019-08-09T07:17:20+03:00
Общество

Уфимцам дали 10 дней времени на вывоз автохлама со дворов

В администрации решили утилизировать брошенные машины
Эльвина АПАРИНА
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Уфимская администрация решила бороться с автомобилями, брошенными во дворах.

В мэрии уже утвердили порядок выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных ТС. Отметим, что ими признаются автомобили – сломанные, разбитые, которые давно не на ходу.

Заниматься учетом таких авто будет управление коммунального хозяйства и благоустройства.

Они найдут собственника и дадут 10 дней на перемещение автомобиля. Если действий со стороны владельца не последует, машину увезут в спецстоянку. В случае, если в течение трех месяцев хозяин не найдется, машина будет признана бесхозной, ее обратят в госсобственность. По истечению трех лет ее утилизируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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