В Башкирии на пожаре пострадали женщина и 5-летняя девочка

СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-09T07:00:02+03:00

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Вчера вечером, 8 августа, в Бирске в одном из домов по улице Мира произошел пожар. На место оперативно выехали пожарные, медики, полиция.

По приезду они установили, что трехквартирный дом горит открытым пламенем. Ранг пожара повышен. На место были вызваны дополнительные силы МЧС. Возгорание тушили четырьмя стволами.

Из горящего здания вывели пять человек, из них один – ребенок. Все они сейчас размещены в пункте временного размещения на базе гостиницы «Бирск».

К сожалению, не обошлось без пострадавших – в огне пострадали 56-летняя женщина и пятилетний ребенок. Причину пожара и обстоятельства установит дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU