После суицида полицейского в Уфе в МВД Башкирии приедет московская проверка

СЕГОДНЯ 06:47 2019-08-09T06:49:35+03:00

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На всю Башкирию прогремела история с ДТП, в котором погиб полицейский. Из-за него для проведения внутренней проверки в МВД Башкирии приедут «гости» из Москвы, сообщает портал «ProUfu.ru». Проверка из столицы оценит моральные качества личного состава ведомства в Башкирии.

Напомним, что молодой участковый разбился в аварии в ночь на понедельник, 5 августа. Молодой человек на полном ходу влетел в припаркованную на улице Интернациональной фуру. От удара он погиб на месте. Позднее в сети появилось видео прямого эфира, в котором он разбился. По предварительным данным, он покончил с собой.

Собственный источник сообщил, что в последнее время он был закрытым, странным и опаздывал на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU