Синоптики рассказали, каким будет конец недели в Башкирии

СЕГОДНЯ 20:53 2019-08-08T20:53:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На выходных 11 и 12 августа в Башкирии ожидается теплая, но пасмурная погода.

Так, по данным сервиса «Gismeteo», 10 и 11 августа средняя температура воздуха по республике днем поднимется до 25 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 17 градусов. Весьма неплохо, учитывая погоду, которая держалась в Башкирии последнюю неделю.

Однако доставать шорты и сланцы жителям Башкирии пока еще рано. Выходные обещают быть пасмурными и дождливыми. Помимо этого ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU