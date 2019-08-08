2019-08-08T20:53:29+03:00
Общество

Синоптики рассказали, каким будет конец недели в Башкирии

Жителей республики ждут сюрпризы
Рустем АХУНОВ
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Жителей республики ждет теплая, но дождливая погодаЖителей республики ждет теплая, но дождливая погода
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На выходных 11 и 12 августа в Башкирии ожидается теплая, но пасмурная погода.

Так, по данным сервиса «Gismeteo», 10 и 11 августа средняя температура воздуха по республике днем поднимется до 25 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 17 градусов. Весьма неплохо, учитывая погоду, которая держалась в Башкирии последнюю неделю.

Однако доставать шорты и сланцы жителям Башкирии пока еще рано. Выходные обещают быть пасмурными и дождливыми. Помимо этого ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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