Завтра в Башкирии потеплеет до +25 градусов
Днем пройдет небольшой дождь
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В Башкирию возвращается летнее тепло. Так завтра, 9 августа, воздух прогреется до +25 градусов. Ночью пройдет небольшой дождь, днем до умеренного. Так что, зонт все же придется с собой взять.
Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет дуть западный с переходом на южный умеренный.
Ночью столбик термометра покажет +8, +13 градусов, по востоку похолодает до +3. Днем по республике ожидается +20,+25 градусов.
В Уфе, в свою очередь, днем ожидается дождь. Температура воздуха составит ночью +16, а днем +22 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU