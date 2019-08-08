2019-08-08T18:19:38+03:00
Общество

Завтра в Башкирии потеплеет до +25 градусов

Днем пройдет небольшой дождь
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирию возвращается летнее тепло. Так завтра, 9 августа, воздух прогреется до +25 градусов. Ночью пройдет небольшой дождь, днем до умеренного. Так что, зонт все же придется с собой взять.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет дуть западный с переходом на южный умеренный.

Ночью столбик термометра покажет +8, +13 градусов, по востоку похолодает до +3. Днем по республике ожидается +20,+25 градусов.

В Уфе, в свою очередь, днем ожидается дождь. Температура воздуха составит ночью +16, а днем +22 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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