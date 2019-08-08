СПЧ рекомендует сохранить Куштау в Башкирии

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-08T17:55:01+03:00

Об этом сообщается на сайте организации

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На сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека появилась рекомендация сохранить шихан Куштау.

Эксперты опубликовали рекомендации по итогам выездного заседания в Башкирии в марте 2019 года. По их мнению, решение о разработке шихана нуждается в дополнительной проработке.

В сообщении также говорится, что у Куштау имеется биологическая, археологическая, геологическая и рекреационнуая ценность. Помимо этого на нем находится памятник археологии - селище Куш-Тау. А он, как оказалось, принят в госохрану. Помимо этого на Куштау люди занимаются парапланеризмом, велосипедным спортом, треккингом и экотуризмом.

Напомним, скандал вокруг шиханов начался более года назад. «Башкирская содовая компания» Стерлитамака несколько лет добивалась разработку Торатау. Врио главы Башкирии решил поступить иначе – разработать Куштау. В конце 2018 года власти решили сделать геопарк, в который планируется включить два шихана - Торатау и Юрактау.

ИСТОЧНИК KP.RU