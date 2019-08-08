Срочник из Башкирии спустя неделю после обрезания оказался в тюрьме: его обвинили в избиении

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-08T16:48:08+03:00

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Довольно странная история произошла в военной части Приморского края. Срочника из Башкирии посадили на два года в тюрьму. До дембеля оставались считанные дни.

19-летний Булат Галлямов, прослужив в Приморском крае почти год, был обвинен в избиении сослуживца. По версии «Башкирского спутникового телевидения», все началось 17 апреля. Булат и два его товарища спросили у молодых парней, которые стояли в наряде, сигареты. В ходе разговора стало ясно, что те ходили в деревню пить пиво. Один из товарищей Булата пригрозил обо всем рассказать начальнику. Провинившийся испугался и пообещал дать 2 тысячи рублей, чтобы его не заложили. На этом, вроде как, договорились.

По словам сестры Булата Айгуль Идрисовой, которую цитирует БСТ, испуганный молодой солдат не хотел лишаться денег и обратился за помощью к своему знакомому. Тот предложил ему план, мол, я тебя ударю — свалим все на Галлямова, а вымогательство повесим на второго парня.

На следующий день Булата и его товарища разбудил сержант. На ребят написали донос и обвинили в избиении и вымогательстве уже восьми тысяч рублей. Дальше начались суды. Впоследствии товарища Галлямова, как утверждает БСТ, ссылаясь на слова Айгуль, заставили подписать заявление с признанием.

Родственники утверждают, что избиения не могло быть в принципе, так как за 6 дней до инцидента Булату делали хирургическую операцию – обрезание.

- Швы долго заживали, он еле ходил, не делал лишних движений. Я об этом говорила начальству, но меня и слушать не хотели, – говорит сестра обвиняемого.

Булата Галлямова осудили на два года колонии общего режима. Его мама, которая находится сейчас в Приморском крае, сразу же подала апелляцию. Что делать дальше, семья не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU