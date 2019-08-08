В Башкирии разыскивают 28-летнюю Светлану Гордееву

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-08T15:58:25+03:00

От девушки нет вестей с 31 июля

Женщина не дает о себе знать с 31 июля

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В Белебеевском районе Башкирии разыскивают 28-летнюю Светлану Гордееву. Женщина пропала еще 31 июля, с тех пор ее никто не видел. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, но пока поиски не дали никаких результатов.

Известно, что в тот день она ушла из дома номер 43 по улице Красная в Белебее в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 28 лет, среднего телосложения, рост 152 см, волосы светлые до плеч;

Одета в джинсы горчичного цвета, белая рубашка без рукавов, джинсовая куртка горчичного цвета без рукавов.

Если вам известно о ее местонахождении, позвоните по телефону 8(999)7419596.

ИСТОЧНИК KP.RU