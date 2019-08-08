В Уфе представили нового начальника Росгвардии по Башкирии

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-08T15:24:08+03:00

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Полковник полиции Александр Бурдо стал начальником Росгвардии по Башкирии. Сегодня утром, 8 августа, в Уфе его представил личному составу, руководству исполнительной и законодательной власти командующий нацгвардии в Приволжском округе Александр Порядин

Новый руководитель начал службу в отделе милиции Йошкар-Олы. Впоследствии он стал начальником криминальной милиции Республики Марий Эл и возглавлял вневедомственную охрану. В 2016 году Бурдо занял должность первого начальника регионального Управления Росгвардии. Указ о его назначении в Башкирии подписал президент России.

– Генерал-полковник Александр Порядин выразил уверенность, что на новом месте службы полковник Александр Бурдо продолжит традиции, заложенные прежним руководителем, – сообщили в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU