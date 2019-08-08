2019-08-08T13:47:30+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски заблудившейся в лесу женщины и её дочери

Подробности сообщили в региональном госкомитете по ЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Туристы покоряли "Инзерские зубчатки"Туристы покоряли "Инзерские зубчатки"
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В Башкирии спасатели объявили о прекращении поисков двух туристок из Москвы. Женщина с дочерью отстали от группы и заблудились в лесу Белорецкого района по пути на хребет «Инзерские зубчатки». Их пропажу заметили только по возвращении с похода.

В региональном госкомитете по ЧС сообщили, что поиски увенчались успехом – ценителей башкирской природы нашли, они живы и здоровы. Напомним, на поиски заблудившихся были направлены 12 спасателей и 13 полицейских, а также 2 едины техники. В аварийном ведомстве отметили, что туристическая группа не была зарегистрирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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