В Башкирии прекращены поиски заблудившейся в лесу женщины и её дочери
Подробности сообщили в региональном госкомитете по ЧС
Туристы покоряли "Инзерские зубчатки"
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В Башкирии спасатели объявили о прекращении поисков двух туристок из Москвы. Женщина с дочерью отстали от группы и заблудились в лесу Белорецкого района по пути на хребет «Инзерские зубчатки». Их пропажу заметили только по возвращении с похода.
В региональном госкомитете по ЧС сообщили, что поиски увенчались успехом – ценителей башкирской природы нашли, они живы и здоровы. Напомним, на поиски заблудившихся были направлены 12 спасателей и 13 полицейских, а также 2 едины техники. В аварийном ведомстве отметили, что туристическая группа не была зарегистрирована.
ИСТОЧНИК KP.RU