Житель Башкирии украл и съел корову

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-08T13:32:26+03:00

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В селе Алексеевка Туймазинского района в правоохранительные органы обратился скотник местной фермы. По его словам, неизвестный в ночь с 5 на 6 августа взломал навесной замок колхозного хозяйства и украл корову.

Обнаружив, что животного нет на месте, работники отправились его искать. Распределившись по окрестностям, они прочесали ближайшую территорию. В конце концов, корова – а вернее то, что от нее осталось – была обнаружена в лесном массиве в 3,5 километрах от села. Кто-то разделал её посреди леса. По всей видимости, злоумышленники украли бедное животное для пропитания. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU