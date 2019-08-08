Бывшего главу района Башкирии осудят за многомиллионные махинации с землей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-08T13:12:12+03:00

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Прокуратура Иглинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 55-летнего бывшего главы муниципалитета и 33-летнего бывшего архитектора. Об этом сообщили в региональной ведомстве. Руководитель района подозревается в превышении должностных полномочий и растрате в особо крупном размере. Его подчиненный также проходит по двум статьям – пособничество и мошенничество.

По версии следствия, глава района незаконно распорядился 400 гектарами дорогостоящих земель под Уфой. Всё началось в 2011 году, когда чиновник реализовал 24 гектаров муниципальной земли за 47 тысяч рублей для разработки карьера. По закону недра являются государственными и не могут продаваться или покупаться. Ущерб от этой сделки оценивается в 2 млн рублей.

В 2012 году глава района в обход конкурсной процедуры сдал в аренду дачному некоммерческом товариществу «Радуга» 268 гектаров земли. Организации по договору нужно было платить всего лишь 8 тысяч рублей в год, хотя фактическая цена аренды составляла 5,5 млн рублей. Позже три земельных участка площадью 45 соток и стоимостью 1 млн бесплатно были переданы в частную собственность.

Таким же образом он отдал в аренду 50 гектаров земли СНТ «Сосновый бор», которое распродало участки гражданам под видом участия в дачном товариществе. На 30 сотках общей стоимостью около полумиллиона рублей были возведены более 30 домов. На этом чиновник не остановился. В следующем году он согласовал продажу 55 гектаров земли местному фермеру за 1 млн рублей. Ущерб муниципалитету превысил 148 млн рублей.

В 2013 году руководитель муниципалитета также заключил договор с дорожной компанией на строительство автомобильной дороги, хотя денег в бюджете на эти нужды не было. Организация выполнила свои обязательства на сумму более 210 млн рублей, но получила оплату лишь в текущем году. Фирма потребовала неустойку в 40 млн.

В следующем году он заключил договор на газификацию с фирмой «ГазСтройСервис». Компания проложила трубы ненадлежащего качества, использование которых могло повлечь аварию. Но главу района всё устроило, и организация получила 2,5 млн рублей.

На фоне преступлений руководителя муниципалитета, деяния главного архитектора не выглядят столь впечатляющими. Он подговорил своего начальника рассчитаться с фирмой «Альтернатива». Она должна была спроектировать планы сельских поселений за 2,2 млн рублей. Впоследствии ничего сделано не было, и отдуваться пришлось сельсоветам. Они потратили на завершение планов бюджетные средства. Архитектор в результате махинации получил от компании 100 тысяч рублей.

Обвиняемые свою вину не признали. Уголовное дело будет направлено в Иглинский межрайонный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU