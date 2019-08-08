В Башкирии нашли тело мужчины, который год насиловал свою падчерицу

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-08T12:26:40+03:00

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В городе Белебей в полицию обратился 20-летний парень. Он рассказал правоохранителям про свою 16-летнюю знакомую, с которой он общался в соцсети. Девушка поделилась со своим собеседником страшной историей: уже больше года в собственном доме ее насилует отчим. Первый случай произошел в мае 2018 года, когда бедняжке было всего 14 лет. Обескураженный молодой человек тут же обратился в соответствующие органы.

Сотрудники правопорядка выехали по адресу предполагаемого насильника. Как сообщает собственный источник "КП-Уфа", 42-летний педофил узнал о том, что его падчерица обо всем рассказала, и решился на отчаянный поступок. Полицейские нашли его мертвым в сарае личного хозяйства – он покончил с собой. В настоящий момент его труп находится на судебно-медицинской экспертизе. С пострадавшей работают психологи.

Предполагаемый насильник покончил с собой

ИСТОЧНИК KP.RU