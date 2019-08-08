2019-08-08T11:52:26+03:00
Общество

Экспортерам Башкирии компенсировали 7,7 млн рублей затрат

Деньги были выделены из бюджета Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Госкомитет по внешнеэкономическим связямфото: Госкомитет по внешнеэкономическим связям
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В Башкирии в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального «Развития экспорта в республике Башкортостан» еще три компании получили финансовую господдержку в виде компенсации затрат на транспортировку продукции за рубеж. Об этом сообщили в госкомитете республики по внешнеэкономическим связям.

В пресс-службе ведомства сообщили, что накануне сразу три фирмы получили поддержку. «АгроЭкспорт», осуществляющей поставку муки в Грузию, возместили расходы в размере 523 тысячи рублей. 79 тысяч получило научно-производственное предприятие «ВННИИГИС», которое экспортирует геофизическую аппаратуру в Гонконг и Катар. Третьей компанией-получателем субсидии стала «Промышленные Металлургические Технологии». Организации возместили часть затрат на поставку сплавов алюминия – 346 тысяч рублей.

Программу субсидирования малого и среднего предпринимательства запустили чуть больше месяца назад. За это время сумма выделенных отчислений составила 7,7 млн рублей. Поддержкой воспользовались 13 компаний. Всего на эти субсидии из регионального бюджета было выделено 40 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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