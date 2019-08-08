В Уфе мотоциклист без прав врезался в иномарку

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-08T10:53:24+03:00

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В пресс-службе столичной госавтоинспекии сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера, 7 августа напротив одного из домов по улице Академика Королева. Автомобилист за рулем Киа Сид не уступил дорогу мотоциклу Фотон Ф50, из-за чего тот столкнулся с внедорожником Мицубиси Аутлендер.

28-летний водитель, управлявший двухколесным транспортом, с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД выяснили, что он не имел водительских прав, а мотоцикл не был зарегистрирован в надлежащем порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU