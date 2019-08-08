СПЧ посоветовал властям Башкирии оценить ущерб здоровью жителей Сибая

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-08T10:01:29+03:00

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Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подвел итоги выездного заседания, которое прошло в Башкирии этой весной. Особое внимание организация уделила ситуации в Сибае. Напомним, в городе с ноября 2018 года тлеет руда в шахтах Учалинского горнообогатительного комбината, что привело к экологическому бедствию - выбросам диоксида серы в воздух.

Совет дал рекомендации властям республики и руководству предприятия. Правительству Башкирии посоветовали оценить характер и масштаб ущерба жителям Сибая, а в особенности – его несовершеннолетним горожанам, чтобы впоследствии проработать вопрос организации дополнительных мер медицинского и санаторно-курортного обслуживания. Руководству УГОКа рекомендовано завершить подтопление шахт и установить причины возникновения и развития пожаров.

– Во избежание подачи массовых (коллективных) исков о возмещении вреда, причиненного здоровью населения Сибая, проработать вопрос о выплате адекватных денежных компенсаций жителям города, – говорится в обращении руководству ОАО «УГМК», АО «Учалинский ГОК» и АО «Сибайский ГОК».

Эксперты СПЧ выдвинули наиболее вероятную версию возникновения пожара, в соответствии с которой работы по добыче руды велись без применения мер профилактики пожаров.

– Есть основания полагать, что процесс начался задолго до того, как ситуация стала публичной, – считают эксперты.

Среди аргументов в пользу такого вывода приводится решение суда относительно гибели шахтеров в 2017 году, превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 2019, а также рассказы местных жителей, косвенно подтверждающих рост содержания сернистого газа в приземном слое атмосферы над Сибаем.

ИСТОЧНИК KP.RU