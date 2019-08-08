В башкирском лесу спасатели ищут пропавшую женщину и её дочь

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-08T09:45:16+03:00

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В Белорецком районе Башкирии в лесу пропали 49-летняя женщина и её 14-летняя дочь. Они совершали восхождение на хребет «Инзерские зубчатки» в составе незарегистрированной тургруппы из 9 человек. Об этом сообщили в региональном госкомитете по ЧС.

Информация о пропаже в экстренное ведомство поступила вчера. На поиски были направлены сотрудники районной Аварийно-спасательной службы и МВД республики. Всего заблудившихся ищут 12 спасателей, 13 полицейских и 2 единицы техники, в том числе болотоход. К месту также выдвинулись силы регионального МЧС.

В госкомитете по ЧС напомнили о необходимости регистрации туристами своего маршрута – это необходимо для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU